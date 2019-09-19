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19.09.2019 - 17:37 |

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

ÖSYM, DGS ek tercihleri için bir tarih verdi mi? Üniversite adaylarının merakla araştırdığı DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS ek tercih işlemleri alınmaya başladığında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

30 Haziran 2019 Tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan adaylardan bazıları üniversitelere yerleşti. Adayların küçük bir bölümü ise açıkta kaldı. DGS sınavının ilk tercih aşamasında yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercihleri bekliyor. Peki ÖSYM tarafından alınacak DGS ek tercihleri başladı mı? DGS ek tercihleri ne zaman alınacak? İşte DGS ek tercih hakkında bilgiler...

DGS EK TERCİHLER ALINMAYA BAŞLADI MI?

DGS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri alınmaya başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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