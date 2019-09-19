DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

30 Haziran 2019 Tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan adaylardan bazıları üniversitelere yerleşti. Adayların küçük bir bölümü ise açıkta kaldı. DGS sınavının ilk tercih aşamasında yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercihleri bekliyor. Peki ÖSYM tarafından alınacak DGS ek tercihleri başladı mı? DGS ek tercihleri ne zaman alınacak? İşte DGS ek tercih hakkında bilgiler...

DGS EK TERCİHLER ALINMAYA BAŞLADI MI?

DGS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri alınmaya başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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