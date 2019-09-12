12.09.2019 - 09:43
DGS ek tercih işlemleri başladı mı? DGS ek tercih sonuçları ile üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavının (DGS) ilk tercih aşaması 21-28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin sitesinden yaptı. Fakat ilk aşamada üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, DGS ek tercihleri beklemek durumunda kaldı. Peki DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercih işlemi yapıldıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra, üniversiteye kayıt işlemi ne zaman yapılacak?
30 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavının(DGS) ilk aşamadaki üniversiteye yerleştirme sonuçları açıklandı. Açıkta kalan öğrenciler ise bugünlerde DGS ek tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. Peki ÖSYM, DGS ek tercihlerini ne zaman başlatacak?
DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?
DGS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS ek terchileri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DGS ek tercihleri alındıktan sonra, sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversiteye kayıt işlemlerinin tarihi belli olacak.