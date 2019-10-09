DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru yaptı mı?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS'ye girdi. Adayların bir kısmı üniversiteye yerleşti, bir kısmı da ek tercihler de bulundu. Şimdi son sürecin içerisindeler... Ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene başvurular 16 Ekim'de bitmiş sonuçlar 26 Ekim'de açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.