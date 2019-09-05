DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihlerinin ne zaman alınacağını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden 16:00'dan sonra duyurulan sonuçlara ilişkin sayısal verilerde adayların bilgisine sunuldu. DGS tercih süreci kapsamında 163.192 aday tercih yaparken ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan 6.318 programda yer alan 114.763 kontenjana 84.460 aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjan sayısı ise 30.303 olarak açıklandı. Peki DGS ek tercihleri ne zaman alınacak?

DGS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak