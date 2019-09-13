DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

DGS ek tercihleri için sabırsız bekleyiş sürüyor. Tercih sonuçlarının üzerinden 9 gün geçti ve ek tercihler için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Bir önceki yılda nasıl bir süreç izlediği ise sık sık kontrol ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek yerleştirme konusunda ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene ek tercihler, sonuçlardan 1 ay sonra başlamıştı. Bu süre hesaba katıldığında DGS ek tercihlerinin en geç 4 Ekim'de başlaması bekleniyor.