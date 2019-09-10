DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Tarih verildi mi?

DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 21 Ağustos'da tercih işlemlerinde bulundular. 28 Ağustos'da biten işlemler sonrası 4 Eylül'de yerleştirme sonuçları ilan edildi. Fakat sonuçlardan memnun kalmayan 78 bin 732 kişi 30 bin kontenjan için tekrar başvuruda bulunacaklar. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman başlar?

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek yerleştirme konusunda ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene ek tercihler, sonuçlardan 1 ay sonra başlamıştı. Bu süre hesaba katıldığında DGS ek tercihlerinin en geç 4 Ekim'de başlaması bekleniyor.