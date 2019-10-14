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14.10.2019 - 15:42 |

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı | DGS ek yerleştirme sorgula

DGS ek yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar az önce erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını elektronik ortamda sorgulayabilecek. Yerleşen öğrenciler için kayıt süreci 15 Ekim'de başlayacak.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı | DGS ek yerleştirme sorgula

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı | DGS ek yerleştirme sorgula

 

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