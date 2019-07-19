19.07.2019 - 09:54
DGS sınav sonuç tarihini ÖSYM adaylara duyurdu! 2019 DGS sonuç tarihi
DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına 300 binin üzerinde aday katıldı Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayları yakından ilgilendiren DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı o tarih...
DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. DGS sınav sonuçları için bekleyişini sürdüren adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.