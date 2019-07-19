DGS sınav sonuç tarihini ÖSYM adaylara duyurdu! 2019 DGS sonuç tarihi

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. DGS sınav sonuçları için bekleyişini sürdüren adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.