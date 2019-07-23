MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDGS sonuçları hangi gün açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi
23.07.2019 - 21:07

DGS sonuçları hangi gün açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için beklenen tarih geldi çattı. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren sınavla ilgili müjdeli haber geldi ve sonuç tarihi belli oldu. Peki merakla beklenen 2019 DGS sonuçları hangi gün açıklanacak?

DGS sonuçları hangi gün açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

DGS sonuçları için geri sayım başladı. 30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçları kısa bir süre içerisinde açıklanacak. ÖSYM, adayların merakla beklediği tarihi duyurdu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırıDiyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün? Behzat Ç. yeni sezon tarihi

Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün? Behzat Ç. yeni sezon tarihi

Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

Sıradaki Haber