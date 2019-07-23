DGS sonuçları hangi gün açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

DGS sonuçları için geri sayım başladı. 30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçları kısa bir süre içerisinde açıklanacak. ÖSYM, adayların merakla beklediği tarihi duyurdu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.