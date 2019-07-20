DGS sonuçları hangi gün açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'ye yüzbinlerce aday katıldı. 2 yıllık üniversiteleri 4 yıllığa tamamlamak için uygulanan DGS'nin sonuçları ise henüz açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.