MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDGS sonuçları hangi gün açıklanacak?
20.07.2019 - 19:19

DGS sonuçları hangi gün açıklanacak?

30 Haziran'da ÖSYM tarafından uygulanan DGS'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar sonuçları heyecanla beklerken gözler ÖSYM'de... İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS sonuçları hangi gün açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'ye yüzbinlerce aday katıldı. 2 yıllık üniversiteleri 4 yıllığa tamamlamak için uygulanan DGS'nin sonuçları ise henüz açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da çatışma!

Diyarbakır'da çatışma!

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Okul inşaatından 300 bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Okul inşaatından 300 bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Sıradaki Haber