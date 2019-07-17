DGS sonuçları hangi tarihte duyurulacak? ÖSYM tarihi açıkladı

DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde araştırmaya başladı.Önlisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adayları yakından ilgilendiren DGS sonuçlarlarının açıklanacaşı tarihi adaylara duyurdu. İşte DGS sonuçlarının açıklanacağuı o tarih...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.