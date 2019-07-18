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18.07.2019 - 10:07

ÖSYM açıkladı: DGS sonuçları o tarihte duyurulacak!

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi ve 30 Haziran DGS sonuçları tarihi belli oldu. Peki sınava giren binlerce adayın merakla beklediği 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM açıkladı: DGS sonuçları o tarihte duyurulacak!

DGS sınavına giren yüzbinlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte merak edilen sorunun cevabı...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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