ÖSYM açıkladı: DGS sonuçları o tarihte duyurulacak!

DGS sınavına giren yüzbinlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte merak edilen sorunun cevabı...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.