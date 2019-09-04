DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından beklenen tercihler 21 Ağustos'ta başladı. 8 gün süren tercih başvurularının bitişiyle birlikte yavaş yavaş "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yöneltilmeye başlandı. Bugün itibarıyla işlemlerin üzerinden 7 gün geçerken sonuçlara olan beklenti iyice artmış durumda...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Geçen sene tercihler 7 Eylül'de alınmaya başlamış 14 Eylül'de son bulmuştu. Sonuçlar ise 20 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene tercihlerin üzerinden 7 gün geçerken tercih sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.