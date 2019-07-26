DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nin sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ve cevap kağıtlarını görüntülediler. Şimdi ise tercihler heyecanla bekleniyor. ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Önümüzdeki günlerde DGS tercihleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanan DGS'nin sonuçları 25 Temmuz'da erişime açıldı. Adaylar ÖSYM resmi internet sitesine giriş yaparak DGS sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

ADAY CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ