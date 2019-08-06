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06.08.2019 - 10:01

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren DGS sınavının ardından Önlisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tercihlerin ne zaman alınacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki DGS tercihleri hangi tarihler arasında alınacak?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS tercihleri ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından sonuçlar 25 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılmıştı. DGS tercihlerinin açıklanmasının ardından adaylar şimdilerde tercihlerin alınacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman alınacağına dair henüz ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da Üniversite tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağı düşünüldüğünde DGS tercih kılavuzunun 15 Ağustos'ta adayların erişimine sunulması beklenebilir.

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