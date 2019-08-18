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18.08.2019 - 10:25

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirlen Dikey Geçiş Sınavının ardından sonuçlar 25 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulmuştu. Tercihler için heyecan içinde bekleyen adaylar kılavuzun yayımlanacağı tarihi merak içinde bekliyor. Peki DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 25 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerinin alınacağı tarihi merak içinde beklemeye başladı. ÖSYM tarafından konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken DGS tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene önümüzdeki günlerde başlayacağı tahmin ediliyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

 

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