DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS tercih kılavuzuna gözünü çevirdi. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavında ter dökmüştü. Peki DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene önümüzdeki günlerde başlayacağı tahmin ediliyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.