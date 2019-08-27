DGS tercih kılavuzunda güncelleme! DGS tercihleri ne zaman sona erecek?

DGS tercihleri alınmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren DGS tercih kılavuzu 21 Ağustos tarihinde yayımlanmış. Adayların heyecanlı bekleyişi ise sona ermişti. DGS tercihlerine devam eden adaylar için ÖSYM dün yaptığı duyuru ile Tablo 2'de yer alan Açıköğretim Lisans programlarının güncellendiği bilgisini adaylar ile paylaştı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

21 Ağustos tarihinde alınmaya başlanan DGS tercihleri 28 Ağustos 23:59'da sona erecek. Adaylar bu süre zarfı içerisinde ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini yapabilecek ve güncelleyebilecek.

2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi

2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.

Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.