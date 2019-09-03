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03.09.2019 - 09:33

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

DGS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 21-28 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan DGS tercihlerinin ardından adaylar bekleyişe başladı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite kontenjanlarında kendilerine uygun olan programlar için tercih işlemlerini ÖSYM'ye bildirdi. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

DGS tercih sonuçlarının alınmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren DGS tercih işlemleri 21-28 Ağustos tarihleri arasında alındı. ÖSYM tarafından üniversitelerde yer alan kontenjan ve programlar adayların bilgisine sunuldu. Adaylar aldıkları puan göre üniversitelerde yer alan kontenjan ve programlardan kendilerine en uygun olanı tercih etti. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeniden ÖSYM'ye çevrildi. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından net bir bilgi verikmezken sonuçlar açıklandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudak bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

 

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