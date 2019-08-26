DGS tercihi nasıl yapılır? DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından alınan DGS tercih işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. DGS adaylar tercihte bulunmaya devam ederken, DGS tercihlerinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. ÖSYM, DGS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini duyurdu. İşte DGS tercihlerinde son gün tarihi...

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

DGS Tercih işlemleri, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.