DGS tercihleri hangi tarihte gerçekleştirilecek? 2019 DGS tercih kılavuzu...

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri için de heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar ÖSYM aracılığı ile DGS tercih işlemlerini yapacak. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene de Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.