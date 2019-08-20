DGS tercihleri için ÖSYM başkanından açıklama geldi! 2019 DGS tercihleri

DGS tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 25 Temmuz tarihinde açıklanan DGS sonuçlarının ardından tercih işlemlerinin ne zaman alınacağı adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS tercih işlemlerinin ne zaman alınacağına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Peki DGS tercihleri ne zaman alınacak?

ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması: - "(DGS adaylarına) Tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı.

Aygün, Twitter'dan, DGS adaylarına yönelik açıklamada bulundu.

Halis Aygün, açıklamasında, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.