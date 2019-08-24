DGS tercihleri nasıl yapılır? 2019 DGS program ve kontenjanları

DGS tercihleri alınmaya devam ediyor. 25 Temmuz tarihinde sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi merak içinde bekleyen adaylar 21 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından tercih işlemlerini yapmaya başladı. Tercih işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Adayların DGS tercihlerini yapmadan önce kılavuzda yer alan bilgileri okuduktan sonra tercih işlemlerini tamamlaması ve bitirdikleri önlisans programı ile tercih edecekleri programının uyumluluk durumunu kontrol etmeleri gerekiyor

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!

Tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.