DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri

30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınav (DGS 2019) sonrası sonuçlar da açıklanmıştı. Peki merakla araştırılan DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 DGS tercihleri ile ilgili tüm ayrıntılar...



DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene de Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Dikey Geçiş sınavı (DGS) tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri alınmaya başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.