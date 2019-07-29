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29.07.2019 - 10:02

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri için de heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar ÖSYM aracılığı ile DGS tercih işlemlerini yapacak. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanan DGS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. DGS soruları ve cevap anahtarı da adayların erişimine açıldı. Sırada tercihler var. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene de Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

 

Freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girme anı kameradaKağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu.
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