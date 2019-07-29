DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanan DGS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. DGS soruları ve cevap anahtarı da adayların erişimine açıldı. Sırada tercihler var. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene de Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.