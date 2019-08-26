DGS tercihleriyle ilgili flaş açıklama

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.
Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.