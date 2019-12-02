02.12.2019 - 21:21 | | DHA
DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı
Denizli'de hakkında DHKP-C terör örgütü üyeliği nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde önceki Cumartesi günü düzenledikleri operasyonda bir kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yakalanan kişinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılandığı mahkemeden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve arandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.