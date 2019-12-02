DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde önceki Cumartesi günü düzenledikleri operasyonda bir kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yakalanan kişinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılandığı mahkemeden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve arandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.