Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan biyografisi

Didem Soydan sosyal fotoğraf paylaşım sitesi üzerinden yaptığı fotoğraflar ve yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden zaman zaman takipçilerinin attığı mesajları ifşa eden ve dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Didem Soydan son olarak yaptığı paylaşım ile birkez daha gündeme geldi. Peki Didem Soydan kimdir? İşte ünlü manken Didem Soydan hakkında merak edilenler...

DİDEM SOYDAN BİYOGRAFİSİ

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk’tan göç ederek İstanbul’a yerleşmişlerdir. Buna rağmen çocukluğunun her yazını Arnavutluk’ta geçirmiştir

Üniversite yıllarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı bir mağazada 2004 yılında Ümit Ünal tarafından keşfedilerek, ilk defilesine çıkmıştır. Ümit Ünal’ın mağazadan alışveriş yapıp çıktıktan 1.5 saat sonra geri gelerek güzel mankene “Defileme çıkar mısın?” teklifini yapması üzerine Soydan “İşimi kaybetme lüksüm yok. İzin günüme denk gelirse neden olmasın?” cevabını vermiştir. Yanlış bir cevap olduğunu fark eden Didem Soydan izin gününü defileye göre ayarlayarak ilk defilesine çıkmıştır. 19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakalamıştır. Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer almıştır.

Üniversite zamanında çalıştığı mağazada Umut Ekerle tanışan Soydan, modacı Ekerle birçok iş yapmıştır. Şu an Umut Ekerle açtıkları bir mağazaları da bulunmaktadır.

2014 yılında İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show’ da boy gösteren manken Calzedonia Summer Show’ a çıkan ilk Türk manken olmuştur.

5 Şubat 2015 yılında Cem Adrian’ın “Yalnızlık” şarkısına çekilen klipte rol almıştır.

2012 yılında başlayarak birçok dizi film projesinde yer almıştır.

Yer aldığı diğer dizi ve film projeleri

· 2015 - Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

· 2014 - Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

· 2013 - Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

· 2012 - Uçurum (TV Dizisi)

· 2012 - Bir Hikâyem Var (Sinema Filmi)

Mesleği için çok fazla emek veren güzel manken bu çabasıyla dikkatleri çekmektedir. Soydan, kariyerine ABD’de devam etmek istediği için bir ajansla anlaşma imzalayarak oraya yerleşmiştir.