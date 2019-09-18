Didim açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü saat 07.00 sıralarında, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibince durdurulan lastik botta, tamamı Suriye uyruklu 23'ü erkek, 2'si kadın ve 6'sı çocuk, toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.