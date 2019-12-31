Didim ve Bodrum'da göçmenler yakalandı!

Didim'in Tekağaç Sırtlan mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen pazar günü, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 30 göçmen yakalandı. 10'u erkek, 4'ü kadın ve 16'sı çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü gelen ihbarla Karaada açıklarında bir grup göçmenin lastik botla kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 22'si Filistin, 9'u Suriye, 9'u Somali ve 3'ü Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. 27'si erkek, 8'i kadın ve 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.