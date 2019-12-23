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23.12.2019 - 22:03 |

Digiturk Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcalar tarafından Digiturk Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu merak ediliyor. Sorgulama yaptıkları esnada direkt müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen kullanıcılar hangi numarayı aramak zorunda? Detaylar haberimizde...

Digiturk Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

 

Binlerce kullancısı olan Digitürk'ün müşteri hizmetleri ile görüşmek için hangi numarayı aramak gerekir? Müşteriler Digitürk müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için ne yapmalıdır? İşte Digiturk Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu...

Digitürk Müşteri Hizmetleri 7/24 Telefon Numarası

Bireysel Digitürk müşterisi iseniz müşteri hizmetlerine (0212) 473 73 73 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Kurumsal Digitürk müşteri hizmetleri için (0212) 473 73 83 numaralı hattı arayabilir ve 7/24 müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Digitürk Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Digitürk müşteri hizmetlerine direk bağlanma için 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Çağrı merkezine ulaşamazsanız menüden 0 tuşuna basarak bağlanmayı deneyiniz.

Digitürk müşteri hizmetlerine direk bağlanarak birçok işlemlerinizi kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Digitürk müşteri hizmetlerine bireysel müşteri olarak direk bağlanmak için (0212) 473 73 73 numarasını, kurumsal müşteri olarak müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için (0212) 473 73 83 numarasını aramanız gerekmektedir.

Digitürk Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

0212 473 73 73 (0)

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