MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Saat kaçta açıklanacak?
25.07.2019 - 10:32

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM sınav takvimine göre bugün açıklanacağı duyurulan DGS sonuçlarının saat kaçta ilan edileceği merak ediliyor. Binlerce öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek haberde.

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Haziran'da sınava giren adaylar bu sorunun yanıtını arıyor. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sisteminde ilan ediecek.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen seneki sınavın sonuçları 16.00'dan sonra erişime açılmıştı. Bugün açıklanacak olan sonuçların saat kaçta belli olacağı merak konusu.

Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.

 

 

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme dönemi...

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme dönemi...

İkinci S-400 bataryası da Ankara'ya getirilecek!

İkinci S-400 bataryası da Ankara'ya getirilecek!

Apartmanın bahçesi çöktü... Yaralılar var!

Apartmanın bahçesi çöktü... Yaralılar var!

ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

Sıradaki Haber