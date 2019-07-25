DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Haziran'da sınava giren adaylar bu sorunun yanıtını arıyor. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sisteminde ilan ediecek.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen seneki sınavın sonuçları 16.00'dan sonra erişime açılmıştı. Bugün açıklanacak olan sonuçların saat kaçta belli olacağı merak konusu.

Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.