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02.10.2019 - 09:24 |

Dikey Geçiş Sınavı ek tercihlerinde ikinci gün! DGS ek tercihler ne zaman bitecek?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih ekranı yoğun ilgi görüyor. DGS ek tercihlerinde bugün ikinci gün. DGS ek tercihte bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden DGS ek tercihinde bulunabiliyor. Peki DGS ek tercih işlemlerinde son gün ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı ek tercihlerinde ikinci gün! DGS ek tercihler ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonrasında, DGS süreci ÖSYM tarfından takip ediliyor. DGS ilk yerleştirme sonuçlarında açıkta kalan öğrenciler, DGS ek tercih işlemini yapıyor. Peki DGS ek tercihleri tam olarak nereden yapılıyor? DGS ek tercihlerinde son gün ne zaman?

DGS EK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

DGS ek tercihi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS EK TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİHLERDE SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ekim 2019 tarihinde başlayan 2019-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 7 Ekim 2019 Tarihinde sona erecek.

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