Dikey Geçiş Sınavı(DGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

ÖSYM tarafından 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan DGS sonrasında, adayların tercih dönemi başladı. 21-28 Ağustos tercih işlemleri ardından ise DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGs tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından alınan DGS tercih işlemlerinin sonuçları belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.