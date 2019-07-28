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28.07.2019 - 17:20| DHA

Dikili'de 42 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta yakalandı.

Dikili'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı'ndan saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu botu durdurdu. 39'u Somali, diğerleri Orta Afrika, Senegal ve Sierra Leone uyruklu toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. Aralarında 7 çocuk ve 18 kadının bulunduğu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 42 kaçak göçmen, Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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