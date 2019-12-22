Dikkat! Lodos nedeniyle bu seferler iptal
Son dakika haberine gÃ¶re: Ã‡anakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyleÂ GÃ¶kÃ§eada ve Bozacada'ya bugÃ¼n feribot seferleri yapÄ±lamadÄ±. GÃ¶kÃ§eada-KabatepeÂ ve Bozcaada-Geyikli arasÄ±nda bu sabah yapÄ±lmasÄ± gereken seferlerin de iptal edildiÄŸiÂ aÃ§Ä±klandÄ±.Â
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§Â taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Kuzey Ege Denizi'nde devam edenÂ lodos fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, bu sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'denÂ saat 08.00 veÂ GÃ¶kÃ§eada'danÂ saat 07.00,Â Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapÄ±lmayacak.Â
BUDO'DA SEFER Ä°PTALLERÄ°
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± seferlerinden bazÄ±larÄ±, elveriÅŸsiz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, elveriÅŸsiz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas), saat 10.00'daki Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.
AynÄ± gerekÃ§eyle saat 13.00'teki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Armutlu (Ä°hlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (Ä°hlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.