Dikkat! Lodos nedeniyle bu seferler iptal

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§Â taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Kuzey Ege Denizi'nde devam edenÂ lodos fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, bu sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'denÂ saat 08.00 veÂ GÃ¶kÃ§eada'danÂ saat 07.00,Â Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapÄ±lmayacak.Â

BUDO'DA SEFER Ä°PTALLERÄ°

Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± seferlerinden bazÄ±larÄ±, elveriÅŸsiz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, elveriÅŸsiz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas), saat 10.00'daki Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.

AynÄ± gerekÃ§eyle saat 13.00'teki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Armutlu (Ä°hlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (Ä°hlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.