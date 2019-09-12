12.09.2019 - 10:20| AA
Dikkat! Marmara'da sağanak bekleniyor
İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredecek.
Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.
Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandıTemeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.