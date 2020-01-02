Dikkat! Seferler iptal edildi

BUDO'dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, İDO'nun ise 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı.