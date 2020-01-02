MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dikkat! Seferler iptal edildi
ABONE OL
02.01.2020 - 09:19 | | İHA

Dikkat! Seferler iptal edildi

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Dikkat! Seferler iptal edildi

BUDO'dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, İDO'nun ise 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Motosikletli gencin feci sonu!

Motosikletli gencin feci sonu!

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber