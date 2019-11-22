MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriDikkat! Şiddetli geliyor...Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak?
22.11.2019 - 17:02 |

Dikkat! Şiddetli geliyor...Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi - Pazar günleri için hava durumu belli oldu. Hafta sonuna plan hazırlayan vatandaşlar, hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

Dikkat! Şiddetli geliyor...Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak?

Yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Dikkat Şiddetli geliyor...Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak

İSTANBUL HAVA DURUMU

Dikkat Şiddetli geliyor...Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak

İZMİR HAVA DURUMU

Dikkat Şiddetli geliyor...Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak

 DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yalova'da deprem

Son dakika... Yalova'da deprem

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında flaş gelişme

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında flaş gelişme

Son dakika! Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

Son dakika! Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

Kargolar hafta sonu açık mı? Cumartesi - Pazar kargo şirketleri çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Kargolar hafta sonu açık mı? Cumartesi - Pazar kargo şirketleri çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Sıradaki Haber