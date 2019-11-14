MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriDil Balığı Şiş nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri
14.11.2019 - 22:01 |

Dil Balığı Şiş nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme gecesi yaşanıyor ve final yarışması yemeği Dil Balığı Şiş oldu. Peki sevilen yarışmanın izleyenlerinin oldukça merak ettiği Dil Balığı Şiş nasıl yapılır? İşte leziz tarifi ve malzemeleri...

Dil Balığı Şiş nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Dil Balığı Şiş bu akşam MasterChef Türkiye yarışmasında yapılıyor. Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Dil Balığı Şiş tarifi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Dil Balığı Şiş Tarifi'nin Malzemeleri:

500 gram dil balığı
7-8 adet defne yaprağı
1 adet domates
1 adet biber,
1 adet limon
Sosu için:
3 çorba kaşığı zeytinyağı
4 çorba kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Dil Balığı Şiş Tarifi'nin Yapılışı:

Bıçak yardımıyla balığın pullarını temizleyin. Balıktan fileto çıkarmak için önce balığı karın kısmından boyuna kesin. Daha sonra sırtından kestiğiniz balığın etini parçalamadan kemiklerinden ayırın.

Şişe önce defne yaprağı, 1 dilim limon, 1 dilim domates ve 1 dilim biber yerleştirin. Rulo şeklinde sardığınız filetoyu da biberin yanına şişe takın. Dil şişi ızgarada 15 dakika pişirin.

Sos için zeytinyağı, limon suyunu ve tuzu karıştırın. Servis tabağına aldığınız şişin üzerine hazırladığınız bu sosu döktükten sonra servis yapın.

ABD'de okulda silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybettiABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesinde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef'te kim elendi? İşte 48. son bölümde veda eden isim...

MasterChef'te kim elendi? İşte 48. son bölümde veda eden isim...

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 44. son bölümde Züleyha'dan şok hamle!

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 44. son bölümde Züleyha'dan şok hamle!

Sevgili Geçmiş nerede çekiliyor, konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimlerdir?

Sevgili Geçmiş nerede çekiliyor, konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimlerdir?

Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler? Şampiyon dizisi konusu nedir?

Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler? Şampiyon dizisi konusu nedir?

Sıradaki Haber