Dil Balığı Şiş nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Dil Balığı Şiş bu akşam MasterChef Türkiye yarışmasında yapılıyor. Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Dil Balığı Şiş tarifi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



Dil Balığı Şiş Tarifi'nin Malzemeleri:



500 gram dil balığı

7-8 adet defne yaprağı

1 adet domates

1 adet biber,

1 adet limon

Sosu için:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz



Dil Balığı Şiş Tarifi'nin Yapılışı:



Bıçak yardımıyla balığın pullarını temizleyin. Balıktan fileto çıkarmak için önce balığı karın kısmından boyuna kesin. Daha sonra sırtından kestiğiniz balığın etini parçalamadan kemiklerinden ayırın.

Şişe önce defne yaprağı, 1 dilim limon, 1 dilim domates ve 1 dilim biber yerleştirin. Rulo şeklinde sardığınız filetoyu da biberin yanına şişe takın. Dil şişi ızgarada 15 dakika pişirin.

Sos için zeytinyağı, limon suyunu ve tuzu karıştırın. Servis tabağına aldığınız şişin üzerine hazırladığınız bu sosu döktükten sonra servis yapın.