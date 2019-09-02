Dilencinin kazancı 3 saatte 300 lira

Dilenciğin en yoğun olduğu kentlerden biri İstanbul. Zabıtanın tüm çabasına rağmen İstanbul sokaklarında adım başında dilenciye rastlanılıyor.

Milliyet, zabıta ekiplerinin Sirkeci, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Fatih’te yaptığı dilenci uygulamasına katıldı. Sirkeci’de yakalanan 55 yaşındaki V.Ö’nün üzerinden 300 TL çıktı. Paralarına el konulan V.Ö, kendisine engel olan zabıtalara, “Benim alın terim. O kadar saat güneşin altında bekledim” sözleriyle karşı çıktı. Fatih’te yakalanan 70 yaşındaki S.D’nin üzerinden ise para çıkmadı. Ancak zabıta aracına bindirildiğinde parasını yanındaki ekmeğinin arasına sakladığı tespit edildi. S.D ise “Yerde oturma suç değil. Dilencilik de suç değil ki” diyerek kendini savundu. İnsanların dini ve vicdani duygularını sömürerek kısa yoldan para kazananlarla mücadeleyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Dilenci Müdahale Birimi yürütüyor. Birimin başında Zabıta Amiri Nazan Başelli var. 2018 yılında 3 bin 906 dilenci hakkında işlem yapıldığını bu yılın ilk 8 ayı itibariyle de 2 bin 731 kişi hakkında dilencilikten ceza kesildiğini aktaran Başelli, karşılaştıkları vakaları Milliyet’e anlattı:

‘Sürekli yer değiştiriyorlar’

“Dilenciler nedeniyle mesai saatlerimizde sık sık değişiklik yapıyoruz çünkü bizim çalışma saatimize göre hareket ediyorlar. Eğer biz 08.00’da mesaiye başlıyorsak onlar 06.30’da başlayıp 08.00’a kadar dilenip gidiyorlar. Akşam da vardiya değişimi arasındaki zamanı kullanıyorlar. Akşam ekiplerimiz olduğu için ne yapacaklarını bilmiyorlar. O nedenle sık sık yer değiştiriyorlar. İhbar geldiğinde bazen onları bulamıyoruz çünkü yakalanmamak için sık sık konum değiştiriyorlar.

‘En çok Adanalı var’

Genellikle Sultanahmet, Eminönü ve Yenikapı gibi halkın yoğun olduğu ve ulaşımın entegre olduğu yerleri seçiyorlar. Fatih’te insan sirkülasyonu çok fazla. O nedenle en fazla dilenci Fatih’te bulunuyor. Sadece Fatih’te 2019 yılının Ağustos ayına kadar 6 bin 803 dilenci hakkında işlem yapıldı. Ama bu işlemlerin çoğunda dilenenler Suriyeli veya çocuk olduğu için ceza uygulanamadı. İkinci sırada Kadıköy üçüncü sırada Üsküdar geliyor. Dilencilerin şehir sıralamasında Adana, Samsun ve İstanbul geliyor. En fazla kadınlar dileniyor. Adanalı dilenciler yazın pamuk toplamaya gidiyor. İşler bitince de dilendiklerini söylüyorlar.”

Dilenci uygulamaları esnasında zaman zaman vatandaşların müdahalelerine maruz kaldıklarını söyleyen Başelli şöyle devam etti:

“Özellikle üzerinde çok para olan dilenciler bağırarak sokaktaki vatandaşlardan yardım istiyor. Bağırmaları duyan vatandaş ise bize tepki gösteriyor. Topladığımız dilencilere Kabahatlar Kanunu gereği işlem yapıp üzerindeki paraya el koyuyoruz. Ve tutanak tutup encümene gönderiyoruz. O paralar da devletin kasasına geçiyor. Cezanın bedeli ise 153 TL. Biz aldığımızda genelde dilenmediklerini ve bankaya borcu olduğunu, onu ödemeye gittiğini söylüyorlar. Vatandaşlarımız lütfen para vermesin. Para kazandıkça bunu alışkanlık haline getirip insanların duygularını sömürüyorlar.”

Çöp yanı oyunu

Dilencileri yerli, yabancı ve Suriyeli olmak üzere 3 kategoriye ayırdık. Sürekli farklı dilenme metotları buluyorlar. Dilenme çeşitleri çok fazla. Sosyete dilencileri dediğimiz güzel kıyafetli kadınlar dilenciyi çağrıştırmıyor. Bunlar, ‘Şehir dışından geldim, memleketime dönmek için yardım edebilir misiniz’ gibi sözlerle insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Kendilerini ihtiyaç sahibi gibi göstermeye çalışıyorlar. Bebeklerle dilenenler var. Bazılarının elindekiler bebek bile değil. Suriyeli dilenciler ise metrobüs ve metro duraklarında açız pankartıyla dileniyor. Son zamanlarda yeni bir dilenme çeşidi çıktı. Çöp konteynırlarının yanında ekmek yeme. Sanki çöpten aldıkları yemekler ile karnını doyuruyormuş imajı veriyorlar. Aslında ekmek değil bisküvi yiyorlar. Böyle insanların duygularını istismar ediyorlar.”

Yarım milyonluk ceza

2019 yılında Kabahatler Kanuna göre 2 bin 731 kişiye 417 bin 843 bin TL ceza kesilirken üzerinde parayla yakalanan bin 377 kişiden el konulan 82 bin 147 bin 75 TL de devletin kasasına geçirildi. Dilendirilen çocuklar ile yabancı göçmenler ise istatistiklere yansımıyor.