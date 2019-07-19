Dilencinin taktiği ekipleri bile şaşkına çevirdi!

19 yaşındaki R.S., Niğde merkezde bulunan otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde vatandaşlara yolda kaldığını ve otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdı. R.S., hayırsever vatandaşlara aldırdığı biletleri daha sonra otobüs firmalarına giderek bileti iptal ettirip ücretlerini geri aldı. Durumdan şüphelenen otobüs firmalarının yazıhanelerinde çalışan görevliler olayı Niğde Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler R.S. isimli şahsı amirliğe getirdi. R.S.'nin üst aramasında geçerli 26 adet otobüs bileti çıktı. Zabıtalar firmaları arayarak biletleri iptal etmelerini istedi. Ekipler, ‘Yolda kaldım, bilet alın’ diyen şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken dilenci şahsa 'Kabahatler Kanuna' göre para cezası yazdı.



Zabıtalar, Kayseri'den geldiği öğrenilen dilenciyi aynı taktikle aldırdığı biletle otobüse bindirerek Kayseri'ye gönderdi.