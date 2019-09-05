Dinç Aydoğdu kimdir? Kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. İkilinin spor salonunda tanıştığı iddia edilirken bu flaş aşk sonrası "Dinç Aydoğdu kimdir?" sorusu gündeme geldi.

DİNÇ AYDOĞDU KİMDİR?

Genç oyuncu, 1994 yılında dünyaya geldi. Marmara Spor Akademisi antrenörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi, Tuba Çimen Kamera Önü Oyunculuk ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı.

Leonce ve Lena, Don'un Bir Günü oyunlarında yer alan Aydoğdu, Kelebeğin Ömrü, Mevsim Kıştan Öte kısa filmlerinde de boy gösterdi.