Dinç Aydoğdu kimdir, kaç yaşında? Dinç Aydoğdu biyografisi

Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi ile yaşadığı aşkla gündeme geldikten sonra son olarak Hande Ataizi'ye evllik teklifi etmesi ile gündeme geldi. Sürpriz evlilik teklifinin detaylarını Hande Ataizi anlattı. Spor salonunda tanışan Dinç Aydoğdu ve Hande Ataizi çifti Eylül ayından bu yana aşk yaşıyor.

DİNÇ AYDOĞDU KİMDİR?

Genç oyuncu, 1994 yılında dünyaya geldi. Marmara Spor Akademisi antrenörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi, Tuba Çimen Kamera Önü Oyunculuk ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı.

Leonce ve Lena, Don'un Bir Günü oyunlarında yer alan Aydoğdu, Kelebeğin Ömrü, Mevsim Kıştan Öte kısa filmlerinde de boy gösterdi.