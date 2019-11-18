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18.11.2019 - 19:07 |

Dipsiz Göl nerede, hangi şehirde yer alıyor? Dipsiz Göl için son dakika gelişmesi

Türkiye'nin gündemine oturan Dipsiz Göl ile ilgili oldukça önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini açıkladı. Peki Dipsiz Göl nerede, hangi şehirde yer alıyor?

Dipsiz Göl nerede, hangi şehirde yer alıyor? Dipsiz Göl için son dakika gelişmesi

Türkiye define için kurutulan Dipsiz Gölü konuşuyor. 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için ise çalışmalar başladı. Peki, Dipsiz Göl nerede?

Manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki 12 bin yıllık Dipsiz Göl artık yok. Göl, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesin nedeniyle kurutuldu. Türkiye'nin konuştuğu Dipsiz Göl için seferberlik başlarken eski haline döndürülmeye çalışılacak.

Dipsiz Göl nerede, hangi şehirde yer alıyor Dipsiz Göl için son dakika gelişmesi

DİPSİZ GÖL NEREDE?

Dipsiz Göl, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunuyor.

Hakim karşısına çıktıAdana'da dört aylık eşini, kayınbabası ve kayınvalidesini, çıkan tartışma sonucu öldüren astsubayın, biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.
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