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20.08.2019 - 07:13| AA

Direğe çarpan sürücünün feci sonu!

İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Direğe çarpan sürücünün feci sonu!

Hüseyin Ulutepe yönetimindeki 34 RG 4445 plakalı otomobil, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ulutepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulutape'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  

Konya'da feci kazaKonya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
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