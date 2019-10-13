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13.10.2019 - 12:13 | | DHA

'Direksiyon başında uyukladım' dedi, otomobilinin parçalarını yoldan topladı

Avcılar’da direksiyon başında uyukladığı öne sürülen sürücü D-100 karayolunda direğe çarptı. Savrulan otomobil yol ortasında dururken, sürücü bir süre sonra yola dağılan parçalar ve yerinden çıkan sağ lastiğini toplayarak aracına yükledi.

'Direksiyon başında uyukladım' dedi, otomobilinin parçalarını yoldan topladı

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. D-100 karayolunda Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden Salim Adem Sarıkoç, kullandığı 34 KJ 3875 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, yaklaşık 200 metre ileride yolun ortasında durdu.

Sağ ön tekerleği kopan otomobili kullanan Salim Adem Sarıkoç, açılan hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yol kenarında bir süre bekleyen polis ve yakınlarını arayan Sarıkoç, ilk yardım çantasını kaza yapan aracın 150 metre kadar gerisine bırakarak, olası yeni kazaları önlemeye çalıştı. Sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken Sarıkoç, daha sonra kazanın etkisiyle koparak savrulan bazı araç parçalarını da toplayarak otomobilin bagajına koymaya çalıştı. Salim Adem Sarıkoç, kopan ve yan yola savrulan sağ lastiğini ve aksı ile birlikte taşıyarak otomobilin yanına götürdü. Yapılan testte alkolsüz olduğu belirlenen, polislere, “Direksiyon başında uyukladım” dediği belirtilen sürücü, aracın halini cep telefonu ile görüntüledi. Sarıkoç daha sonra kaza yerine gelen bir yakını ile birlikte hurdaya dönen otomobilinin yüklendiği çekiciye binerek kaza yerinden uzaklaştı.

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