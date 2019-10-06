06.10.2019 - 14:01 |
Diriliş Osman dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hangi kanalda ekrana gelecek?
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi merakla araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisini yakından takip edenler, Diriliş Osman dizisininde devam etmek istiyor. Burak Özçivit'in başrolünde olacağı Diriliş Osman ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hangi kanalda ekrana gelecek?
Diriliş Osman dizisi ATV kanalında ekrana gelecek. Fakat Diriliş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Diriliş Osman dizisi hakkında yayın tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Diriliş Osman, Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak.
DİRİLİŞ OSMAN FRAGMAN