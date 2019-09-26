26.09.2019 - 12:14 |
Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Diriliş Osman fragman
Diriliş Osman dizisi için meraklı arayış devam ediyor. ATV'de yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin fragmanı yayınlandı. Peki Diriliş Osman dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yayınlanacak olan Diriliş Osman'ın başrolünde ünlü isim yer alıyor. Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak olan Diriliş Osman karakteriyle Burak Özçivit izleyici karşısına çıkacak. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak?
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Diriliş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
DİRİLİŞ OSMAN FRAGMAN
Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi. Antalyalı bir vatandaş, rakımı 2 bin metreyi bulan dağda karşılaştığı dağ keçilerini görüntüleyerek onları otlatmaya çalıştı.