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11.09.2019 - 23:36

Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Kült dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliği taşıyan yeni dizi Diriliş Osman için heyecan dorukta. Büyük bir heyecanla beklenen dizi şimdiden ilgi çekmiş durumda. Peki Diriliş Osman ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular oynayacak?

Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

ATV'nin yeni dizisi Diriliş Osman için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez ekranlara gelecek olan ve başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer alacağı dizi ile ilgili vatandaşlar Diriliş Osman ne zaman başlıyor ve Diriliş Osman'da hangi oyuncular oynayacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

YENİ SEZONDA YER ALACAK OYUNCULAR

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez

BURAK ÖZÇİVİT'E HOŞGELDİN MESAJI

Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için Burak Özçivit’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öz yeğeni ve komşu çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandıÇorum’da iki engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre internette pedofili videolarını izleyen ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İ.S.(52) isimli şahıs, Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezinin sistemine takıldı.
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